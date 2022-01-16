Так протягом минулої доби, 15 січня, зафіксували понад 52,5 тисячі нових випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2. Про це повідомив орган з контролю за захворюваннями країни.

Увага Гігієнічна гіпотеза: чому шкідливо жити в стерильних умовах

Захворюваність підскочила

У Німеччині показник захворюваності коронавірусом – так звана інцидентність – вперше перевищив 500 на 100 тисяч населення за 7 днів. Це для порівняння – днем раніше він сягав 497,1, а тиждень тому – 362,7.

Німеччина зафіксувала новий рекорд захворюваності за 7 днів. Інститут Роберта Коха (RKI) повідомив про 515,7 нових випадків зараження на 100 тисяч осіб на тиждень,

– мовиться у виданні.

Коронавірус у Німеччині

За даними органу, протягом минулої доби зафіксували 52 504 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 15 952 випадки більше, ніж у четвер, 13 січня – тоді виявили 36 552 випадки.

Всього з початку пандемії у країні коронавірусом заразилися 7 965 977 осіб.

Показники смертності

За минулі 24 години від легеневих захворювань, викликаних коронавірусом і його наслідків померли 47 пацієнтів (тижнем раніше – 77).

Загальна кількість померлих з COVID-19 у Німеччині досягла 115 619 осіб.

Нагадаємо! У Німеччині зареєстрували ще один щоденний рекорд випадків коронавірусу. Станом на 14 січня в країні – понад 90 тисяч випадків COVID-19.