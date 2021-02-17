Вчені з США продемонстрували перспективне лікування гліоми. Під час дослідження на мишах нова терапія підвищувала їхнє виживання тварин й формувала пам'ять імунних клітин на випадок виникнення рецидиву.

Приблизно 80% всіх випадків злоякісних пухлин мозку є гліомою. Вченим вдалося розробити комбіновану терапію, яка призводила до повної регресії пухлини у мишей в 60% випадків.

До теми Виявили функцію загадкового білка, який вбиває клітини мозку

Під час першого етапу вчені протестували інгібітори з'єднання D-2-гідроксіглутарату (D-2-HG), який продукується раковими клітинами й необхідний їм для росту. Інгібітори вводили тваринам разом зі стандартним опроміненням і хімієтерапію, що значно підвищило виживання мишей.

Подальші спостереження виявили переваги та недоліки інгібіторів D-2-HG. Спершу вчені з'ясували, що новий препарат робить ракові клітини сприятливішими до променевої терапії, але разом з цим збільшувався рівень білка, який злоякісні клітини використовують для маскування від імунної системи.

Тож для придушення рівня білка вчені додали до терапії інгібітори контрольної точки.

Результати випробувань нового методу терапії: