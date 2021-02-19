Новий назальний спрей на 100% захищає від коронавірусу: дослідження

Вчені з Колумбійського університету розробили назальний спрей проти коронавірусу. Його дію перевірили на тхорах.
Вчені запевняють, що спрей надає миттєвий захист від вірусу, який триває не менше ніж добу. Також розробники стверджують, що препарат ефективно захищає від мутованих варіантів SARS-CoV-2.
До теми Імунітет до COVID-19 триває щонайменше 9 місяців: нове дослідження
У спреї міститься ліпопептид, який призначений для запобігання проникнення SARS-CoV-2 в клітини. Він недорогий і може довго зберігатись без охолодження.
Вчені протестували ліки на моделях тхорів, легені яких дуже схожі на людські. Окрім цього, ці тварини дуже чутливі до зараження SARS-CoV-2 і легко поширюють вірус між собою.
Навіть в ідеальних умовах, коли велика частина населення вакцинована і строго дотримуються заходів щодо дистанціювання, противірусний спрей буде важливим доповненням для захисту людей і контролю передачі вірусу,
– заявили розробники ліків Маттео Поротто і Ен Маскона.
Розробники планують провести клінічні дослідження, але терміни закінчення випробувань поки що не оголошують.