Новий назальний спрей на 100% захищає від коронавірусу: дослідження

Вчені з Колумбійського університету розробили назальний спрей проти коронавірусу. Його дію перевірили на тхорах.

Вчені запевняють, що спрей надає миттєвий захист від вірусу, який триває не менше ніж добу. Також розробники стверджують, що препарат ефективно захищає від мутованих варіантів SARS-CoV-2.

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У спреї міститься ліпопептид, який призначений для запобігання проникнення SARS-CoV-2 в клітини. Він недорогий і може довго зберігатись без охолодження.

Вчені протестували ліки на моделях тхорів, легені яких дуже схожі на людські. Окрім цього, ці тварини дуже чутливі до зараження SARS-CoV-2 і легко поширюють вірус між собою.

Результати дослідження на тхорах

Одній групі тхорів щодня вводили ліки через ніс.

Після цього їх поміщали у клітку до інфікованих тварин.

Під час дослідження жоден з піддослідних тварин не заразився після прямого контакту з інфікованою твариною. Окрім цього, вірусне навантаження було нульовим.

Натомість у групі контролю всі тварини тяжко захворіли.

Коли вчені протестували засіб на кількох варіантах SARS-CoV-2, зокрема B.1.1.7 (британський штам) і B.1.351 (південноафриканський штам), то виявилося, що з'єднання запобігало злиттю спайкового білка вірусу з мембраною клітин.

Навіть в ідеальних умовах, коли велика частина населення вакцинована і строго дотримуються заходів щодо дистанціювання, противірусний спрей буде важливим доповненням для захисту людей і контролю передачі вірусу,

– заявили розробники ліків Маттео Поротто і Ен Маскона.

Розробники планують провести клінічні дослідження, але терміни закінчення випробувань поки що не оголошують.