Новий небезпечний штам: у Moderna попередили про гібрид Омікрону та Дельта

У фармацевтичній компанії Moderna попередили про можливість появи нового штаму коронавірусу, якщо одна людина заразиться одночасно Дельтою та Омікроном.

Гібрид штаму Дельта та Омікрону

Про це розповів головний медичний фахівець Moderna Пол Бертон. За його словами, в окремих випадках люди з ослабленим імунітетом можуть заражатися відразу двома штамами COVID-19.

Читайте також: Як тренувати імунітет: корисні поради для покращення захисту організму

Він додав, що велика кількість випадків зараження Дельтою та Омікроном, які зараз циркулюють у Великобританії, робить це більш вірогідним. Одночасне зараження цими штамами може призвести до того, що вірус почне еволюціонувати та мутувати. Якщо обидва штами вразять одну клітину, є ймовірність появи суперваріанту COVID-19.

Дослідники попереджають, що такі випадки, які науково називаються "подіями рекомбінації", можливі, але вони вимагають дуже специфічних умов і збігу в основному неконтрольованих подій.

За весь час пандемії було зареєстровано лише три штами, які виникли шляхом обміну генами вірусів, причому вірус натомість переважно має випадкові мутації, щоб створити більше варіантів.

Що відомо про штам Омікрон

Його вже виявили у 77 країнах світу.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У регіоні щеплено лише 35% населення, а лише на континенті — 6,6%.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

Дослідження показало, що вакцина Pfizer забезпечила тільки 33% захисту від зараження штамом Омікрон.

Вас також може зацікавити – Хто частіше заражається штамом Омікрон: дивитись відео