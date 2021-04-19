Новий підхід лікування допоміг знизити основні ознаки аутизму на 50%

Розлади аутистичного спектра дуже важко лікувати традиційними методами – препаратів для терапії або усунення базових симптомів не існує. Однак деякі медикаменти здатні зняти деякі симптоми, також потенціал є у поведінкової і соціальної терапії. Тепер вчені з США вирішили спробувати новий підхід.

Мікробіом кишківника впливає на роботу мозку

Через 2 роки після трансплантації фекальної мікробіоти дослідники виявили скорочення основних симптомів розладу аутистичного спектра – мовних, соціальних і поведінкових - на 45%.

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Суть дослідження

Вчені помітили зв'язок між аутизмом і шлунково-кишковими проблемами. У багатьох дітей з аутизмом діагностують захворювання травної системи, низка досліджень вказує на те, що у таких пацієнтів симптоми аутизму більш серйозні.

У багатьох випадках, коли виліковували гастроентерологічні проблеми, поведінка дітей покращувалась.

Вчені вирішили скористатися методом трансплантації мікробіоти, розробленим австралійським гастроентерологом Томасом Бороді. Його ідея вкрай проста: якщо відновити стан мікробіоти кишківника, організм зможе боротися з інфекцією більш ефективно.

Результати експерименту

В дослідженні брали участь 18 пацієнтів, які продемонстрували швидке позбавлення від шлунково-кишкових порушень, які збереглися і через 2 роки після процедури пересадки фекалій.

Втім, що важливо: впродовж цього часу батьки цих дітей стали помічати зниження симптомів аутизму. За оцінкою експертів, основні симптоми розладу знизилися на 45%.

Результати особливо перспективні, якщо згадати, що від 30% до 50% пацієнтів з аутизмом мають ті чи інші хронічні гастроентерологічні проблеми – найчастіше запор або пронос.

Вчені у наступних дослідженнях прагнуть зрозуміти, які мікроби і хімічні речовини викликають ці поведінкові зміни.