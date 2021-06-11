Регулятор ЄС опублікував нові застереження

Згідно з висновками ЕМА, COVID-вакцина від AstraZeneca підвищує ризик розвитку кровотеч. Тож, європейський регулятор додав до побічних ефектів препарату синдром витоку капілярів.

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Це захворювання, під час якого кров просочується з найдрібніших судин в м'язи та порожнини тіла. Стан характеризується набряком і падінням артеріального тиску,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про випадки розвитку кровотеч

Комітет здійснив ретельний огляд 6 випадків розвитку такого синдрому у пацієнтів, які отримали щеплення вакциною Vaxzevria. Більшість із них сталися серед жінок впродовж 4 днів після вакцинації, і з них 3 раніше страждали від такого розладу. Одна пацієнтка у підсумку померла.

Регулятор водночас звертає увагу, що йдеться про вкрай рідкісні випадки – на 27 травня у країнах ЄС, Європейської економічної зони та Британії зробили понад 78 млн щеплень вакциною AstraZeneca.

Це лише застереження: випадки досить рідкісні

Медики повинні бути обізнані про ознаки і симптоми цього синдрому і ризик його повторення у пацієнтів, в яких його діагностували раніше. Люди, вакциновані препаратом Vaxzevria, повинні негайно звернутися за допомогою, якщо помітять швидке набрякання рук і ніг чи збільшення ваги у перші дні після вакцинації,

– зазначили в рекомендаціях.

Комітет буде надалі відстежувати випадки цього синдрому у вакцинованих пацієнтів та за потреби надасть додаткові рекомендації.

Регулятор також звернувся до компанії AstraZeneca за додатковою інформацією щодо можливого механізму, що призводить до розвитку такого синдрому після щеплення.

Раніше комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) дійшов висновку, що між вакциною від коронавірусу AstraZeneca та рідкими випадками утворення тромбів є зв'язок.

Тромбоз після вакцинації: як розпізнати Джерело: EMA задишка;

біль у грудях;

набряк ніг;

постійний біль в животі;

неврологічні симптоми, зокрема сильні й постійні головні болі або помутніння зору;

крихітні плями крові під шкірою за межами місця ін'єкції.

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