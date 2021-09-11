Новий погляд на тривожність: що допоможе з цим справитись

Шведські вчені після багаторічних спостережень за людьми з різним ступенем фізичної активності дійшли до висновків, що зростаючий рівень тривожності вважається першою "сходинкою" для підвищення ризиків панічних атак і депресії. Вони з'ясували, що може допомогти.

Ефективні та доступні кожному заходи профілактики, якщо застосовувати їх регулярно, можуть поліпшити психічне здоров'я мільйонів людей. Так, фізична активність знижує ризики розвитку тривожності на 60%.

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Спостереження вчених

Група науковців проаналізувала дані 400 тисяч учасників лижних гонок Vasaloppet в період з 1989 по 2010 роки. Вони виявили зв'язок між фізично активним способом життя і більш низьким ризиком тривожності. Це спостерігалось як у чоловіків, так і у жінок. Проте у останніх він був більш вираженим.

Ми виявили, що ті, хто веде більш активний спосіб, життя мали на 60% нижчий ризик розвитку тривожних розладів протягом всього періоду спостережень, що склав 21 рік,

– заявив співавтор роботи Мартін Свенссон.

Ці висновки особливо важливі, оскільки більшість подібних досліджень були зосереджені на депресії та психічних захворюваннях, а не на рівні тривожності, підкреслили автори.

Тривожність та фізична активність

Зростаючий рівень тривожності вважається першою ознакою подальших ризиків порушення психоемоційного стану. Тому розуміння позитивного впливу спорту на здоров'я в довгостроковій перспективі може мати важливе значення для мільйонів людей.

Вважається, що приблизно у 10% населення землі є тривожні розлади, які виражаються необґрунтованим почуттям тривоги і страху. За статистикою,. Однак в обох випадках це знижує якість життя людини

На думку авторів, вид фізичної активності не має принципового значення, важлива його регулярність. Проте учасники цього дослідження завжди займалися спортом на свіжому повітрі, що також могло вплинути на результати дослідження, уточнили вони.

З огляду на результати більш раннього дослідження американських авторів, нове розуміння впливу спорту на тривожність важливо і в глобальнішому сенсі. Їхні робота показала, що тривожність може бути ранньою ознакою хвороби Альцгеймера.

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