Новий препарат блокує найагресивніші штами коронавірусу

Вчені з Пенсільванського університету продемонстрували, що препарат diABZI блокує реплікацію декількох варіантів SARS-CoV-2 у мишей. Зокрема й південноафриканського штаму B.1.351

Нині вважається, що південноафриканський штам B.1.351 приблизно удвічі заразніший за інші варіанти SARS-CoV-2 і підвищує ризики повторного інфікування. Але нові ліки можуть від нього захистити.

До теми У США схвалили ліки проти COVID-19, які захищають від ускладнень та смерті

Так, вчені переконують, що їхня розробка запускає вроджену імунну відповідь і значно знижує рівень вірусного навантаження в організмі. Відповідно, й ризики важких ускладнень.

Препарат також інгібує інші респіраторні віруси та цілком можливо, що зможе бути ефективним й проти майбутніх коронавірусів.

SARS-CoV-2 не буде останнім коронавірусом і тому нам ще знадобляться нові інструменти для захисту. З цієї причини ми продовжуємо тестування diABZI проти багатьох інших вірусів,

– заявила авторка дослідження Сара Черрі.

Як науковці відкрили цей препарат

Нині лікарський засіб diABZI проходить клінічні дослідження ефективності проти деяких видів раку. Але вчені вирішили визначили його потенціал проти коронавірусу, адже виявилось, що він може запускати імунну відповідь в клітинах дихальних шляхів.

Його ідентифікували серед 75 інших препаратів схожої дії.

Результати експериментів

Вчені провели експерименти на моделях мишей.

Дослідження продемонстрували, що введення препарату diABZI значно знижувало вірусне навантаження в легенях і дихальних шляхах гризунів.

Окрім цього, препарат стимулював імунну реакцію на патоген.

Подальші експерименти на клітинах людини продемонстрували, що diABZI пригнічує ще й парагрип і риновіруси.

На думку Сари Черрі, отримані результати демонструють, що diABZI може бути потенційною терапією COVID-19 на ранньому етапі хвороби.