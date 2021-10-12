Що відомо про новий препарат
Нове противірусне з'єднання MM3122 розробили вчені з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі. Препарат націлений на захоплення білка людини, який необхідний SARS-CoV-2 для проникнення в клітину.
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Як діє препарат
Ключовим є білок TMPRSS2, експерименти показали, що поєднання TMPRSS2 і іншого спорідненого білка – матріптазу, присутній на поверхні легенів і інших типів клітин.
SARS-CoV-2 та інші коронавіруси залежать від цих білків і без них не можуть проникати в клітини і поширюватися по дихальних шляхах в легені.
Результати випробувань
MM3122 показав кращий захист від інфікування SARS-CoV-2 в порівнянні з ремдесивіром – противірусним засобом, який першим отримав схвалення американського регулятора FDА на застосування у пацієнтів з COVID-19.
Вчені не зафіксували жодних побічних ефектів у мишей після прийому препарату протягом тижня у великих дозах.
MM3122 був однаково ефективний проти SARS-CoV-2 і MERS-CoV.
Переваги експериментальних ліків
Зараз більшість інгібіторів націлені на блокування реплікації вірусу. Тим часом MM3122 спрямований на найбільш ранній етапі – запобігання інфікування клітин.
При ранньому введенні препарат може попереджати важкі форми хвороби і ускладнення,
– йдеться у результатах дослідження.
Тепер вчені планують адаптувати MM3122 для перорального і інтраназального введення.