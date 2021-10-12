Що відомо про новий препарат

Нове противірусне з'єднання MM3122 розробили вчені з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі. Препарат націлений на захоплення білка людини, який необхідний SARS-CoV-2 для проникнення в клітину.

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Як діє препарат

Ключовим є білок TMPRSS2, експерименти показали, що поєднання TMPRSS2 і іншого спорідненого білка – матріптазу, присутній на поверхні легенів і інших типів клітин.

SARS-CoV-2 та інші коронавіруси залежать від цих білків і без них не можуть проникати в клітини і поширюватися по дихальних шляхах в легені.

MM3122 блокує ферментативну активність TMPRSS2, що в результаті порушує роботу спайкового білка і пригнічує інфікування.

Результати випробувань

MM3122 показав кращий захист від інфікування SARS-CoV-2 в порівнянні з ремдесивіром – противірусним засобом, який першим отримав схвалення американського регулятора FDА на застосування у пацієнтів з COVID-19.

Вчені не зафіксували жодних побічних ефектів у мишей після прийому препарату протягом тижня у великих дозах.

MM3122 був однаково ефективний проти SARS-CoV-2 і MERS-CoV.

Переваги експериментальних ліків

Зараз більшість інгібіторів націлені на блокування реплікації вірусу. Тим часом MM3122 спрямований на найбільш ранній етапі – запобігання інфікування клітин.

При ранньому введенні препарат може попереджати важкі форми хвороби і ускладнення,

– йдеться у результатах дослідження.

Тепер вчені планують адаптувати MM3122 для перорального і інтраназального введення.