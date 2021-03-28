Вчені з Національного дослідницького інституту в Лос-Анджелесі представили результати вивчення впливу експериментального препарату BIF з інсуліном на пацієнтів з діабетом другого типу. В ході 2 фази клінічних випробувань нова щотижнева ін'єкція базального інсуліну продемонструвала таку ж ефективність і безпеку, що і щоденна.

Це покращить дотримання режиму

Зменшення кількості ін'єкцій до одного разу в тиждень може покращити дотримання пацієнтами режиму прийому інсуліну. Також щотижнева доза підвищить готовність хворих на діабет почати інсулінову терапію в тому випадку, коли прийом оральних препаратів перестає адекватно контролювати рівень цукру в крові.

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Деталі дослідження

Клінічні випробування тривали 32 тижні. Всі 399 пацієнтів хворіли на діабет 2-го типу і перш брали базальний інсулін в поєднанні з оральними протидіабетичними засобами. Учасників розбили випадковим чином на 3 групи: перша і друга отримували раз тиждень ін'єкцію BIF по одному з двох алгоритмів дозування, третя була контрольною і отримувала щоденні уколи інсуліну деглудек.

Результати експериментального лікування