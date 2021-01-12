Препарат донанемаб може уповільнювати прогресування хвороби Альцгеймера. Це показало невелике дослідження, нині дані дослідження не опубліковані в науковому журналі й не пройшли рецензування іншими вченими.

Донанемаб належать до класу моноклональних антитіл. Ці антитіла здатні зв'язуватися з патологічним білком амілоїдом, і сприяти його виведенню з нервової тканини. Амілоїд вважається однією з причин хвороби Альцгеймера, пише The New York Times.

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Препарат для боротьби з хворобою Альцгеймера вперше продемонстрував обнадійливий результат в настільки великому дослідженні. Це перше випробування другої фази для ліків проти цього захворювання. На цьому етапі ефективність ліків перевіряють на невеликій групі пацієнтів.

У чому особливість дослідження

Раніше в дослідженнях таких препаратів другу фазу пропускали. Після першої фази (вона демонструє безпеку ліки на невеликій групі людей) відразу починалися дослідження третьої фази – вивчення ефективності на великій кількості учасників. Ці дослідження кожен раз завершувалися невдачею.

У дослідженні взяли участь 272 пацієнти з хворобою Альцгеймера, за якими спостерігали протягом двох років. Симптоми захворювання в учасників були легкими або середньої тяжкості. Половина з них отримувала експериментальне лікування – препарат вводили внутрішньовенно кожні чотири тижні.

Ефективність нового препарату проти хвороби Альцгеймера

В учасників, які отримували експериментальне лікування, когнітивні здібності знижувалися в середньому на 32% повільніше, ніж у тих, хто отримував плацебо. Бляшки з амілоїду в головному мозку у пацієнтів з цієї групи зникали за 6-12 місяців і за час дослідження не з'являлися знову.