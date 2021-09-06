Нові ліки представила індійська фармкомпанія
Препарат буде доступний під торговою маркою Tocira. Виробник зазначив, що новий препарат розроблений для лікування COVID-19, з урахуванням характерних особливостей штаму Дельта.
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Що очікують від препарату
- Ліки повинні знижувати ризик смерті серед пацієнтів, госпіталізованих з важкою формою COVID-19.
- Скорочувати час одужання.
- Знижує потребу у ШВЛ.
Деталі про виробника
Індійський препарат вироблятимуть на заводі компанії Hetero в Хайдарабаді, його розповсюджуватимуть під назвою Tocira. Перші партії препарату повинні з'явитись до кінця вересня.
Це схвалення є надзвичайно важливим для безпеки постачання в Індії, враховуючи глобальний дефіцит тоцілізумабу. Ми будемо тісно співпрацювати з урядом, щоб забезпечити справедливий розподіл,
– зазначив глава Hetero Group.
До слова, нещодавно, 4 вересня Україна отримала партію ліків проти коронавірусу з США. Йдеться про препарати – Bamlanivimab та Etesevimab. Загальна вартість вантажу сягає 20 мільйонів доларів США.
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