Нові ліки представила індійська фармкомпанія

Препарат буде доступний під торговою маркою Tocira. Виробник зазначив, що новий препарат розроблений для лікування COVID-19, з урахуванням характерних особливостей штаму Дельта.

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Що очікують від препарату

Ліки повинні знижувати ризик смерті серед пацієнтів, госпіталізованих з важкою формою COVID-19.

Скорочувати час одужання.

Знижує потребу у ШВЛ.

В основі препарату діюча речовина тоцілізумаб.

Деталі про виробника

Індійський препарат вироблятимуть на заводі компанії Hetero в Хайдарабаді, його розповсюджуватимуть під назвою Tocira. Перші партії препарату повинні з'явитись до кінця вересня.

Це схвалення є надзвичайно важливим для безпеки постачання в Індії, враховуючи глобальний дефіцит тоцілізумабу. Ми будемо тісно співпрацювати з урядом, щоб забезпечити справедливий розподіл,

– зазначив глава Hetero Group.

Тоцілізумаб – що відомо про діючу речовину Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) ще у червні схвалило екстрене використання тоцілізумабу для лікування дорослих і дітей у віці від 2 років і старше, госпіталізованих з COVID-19. Вперше препарат був схвалений FDA 11 років тому для терапії ревматоїдного артриту у дорослих.

До слова, нещодавно, 4 вересня Україна отримала партію ліків проти коронавірусу з США. Йдеться про препарати – Bamlanivimab та Etesevimab. Загальна вартість вантажу сягає 20 мільйонів доларів США.

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