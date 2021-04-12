Новий препарат проти раку мозку показав досі неможливий результат

Двоє пацієнтів з раком мозку на пізній стадії показали хорошу реакцію на експериментальне лікування, що складається з комбінації хіміє та імунотерапії. В одному випадку – пухлина повністю зникла.

Лондонські лікарі попередили, що результати поки попередні, але така позитивна реакція організму – щось незвичайне для ранніх випробувань.

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Як проводили дослідження

Лікарі з Інституту онкології та Королівської лікарні Марсден (Великобританія) запросили для першої фази клінічних випробувань терапії Ice-Cap десять пацієнтів з гліобластомою, найбільш поширеною і агресивною формою раку. Всі вони отримували імунотерапевтичний препарат атезолізумаб (atezolizumab) в поєднанні з іпатасертібом (ipatasertib), експериментальними ліками, які роблять ракові клітини видимими для імунної системи.

У одного з учасників пухлина повністю зникла. І не з'являється вже упродовж 20 місяців.

Рак мозку здатний ховатися від імунної системи складними шляхами і досі імунотерапія не працювала. Однак, подібна комбінація препарату може робити видимими нові шляхи лікування,

– зазначила керівниця досліджегння Хуаніта Лопес.

Перспективна нового лікування

Вчені сподіваються, що дослідження відкриває шлях до подальших розробок, які можуть стати революційним для деяких пацієнтів з агресивною гліобластомою.