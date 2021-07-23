Новий препарат швидко вбиває до 100% клітин пухлини грудей і метастазів

Ефект нового лікування настає у короткі терміни і не порушує репродуктивну функцію. За оцінками вчених, терапія може кардинально змінити ситуацію в лікуванні раку молочних залоз у 75% випадків.

Команда з Іллінойського університету представила результати випробувань експериментального препарату ErSO для лікування раку грудей. Його дія націлена на ракові клітини і не шкодить здоровим.

До теми Більше ніякої крові: створили безболісний тест для визначення рівня цукру у діабетиків

Оскільки близько 75% всіх випадків раку позитивні по рецепторах естрогену, ErSO може змінити ситуацію для найбільш поширеної форми пухлини молочних залоз.

Водночас ErSO має потенціал і для інших типів пухлин грудей, оскільки вимагає невеликої кількості рецепторів-мішеней.

Випробування препарату

Експерименти на моделях мишей показали, що препарат вбивав 95 – 100% ракових клітин пухлини і метастазів в кістках, головному мозку, печінки і легенів.

Найчастіше пухлина скорочувалася уже за тиждень, проте було чимало випадків, коли скорочення пухлини на 99% відбувалося всього за три дні. І навіть коли кілька ракових клітин залишалося в організмі, провокуючи рецидиви, пухлини залишалися чутливими до повторного лікування.

Здорові клітини не страждають

Відомо, що метастази пухлини є ключовим фактором поганого прогнозу хвороби. Напрочуд швидка дія ErSO найбільше здивувала вчених.

Важливо відзначити, що терапія не порушила репродуктивну функцію тварин. До цих висновків вченим прийшли після оцінки дії ErSO навіть в дуже високих дозах на моделях щурів, мишей і собак.

Подальші дослідження ErSO, зокрема клінічні випробування, будуть проводитися фармацевтичною компанією Bayer AG.