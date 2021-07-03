Новий пристрій діагностує COVID-19 за подихом впродовж 60 секунд

У Словаччині винайшли новий пристрій для діагностики COVID-19. Він може виявляти хворобу за подихом людини менше ніж за 60 секунд.

Новий пристрій називається FastBreathSpec. Його робота побудована на спектрометрії руху іонів.

До теми Як підготуватися до ПЛР-тесту на коронавірус

Після того, як пристрій діагностує коронавірус, зразки аналізу класифікуються відповідно до алгоритму машинного навчання.

У розробці пристрою брали участь компанія Masatech та окремі факультети університетів з Братислави Коменського й Словацького. Проєкт співфінансував Апарат Уряду.

До слова, нещодавно у США розробили захисну маску, яка визначає хворих на коронавірус. Вона може діагностувати COVID-19 у людини всього за 90 хвилин.

Розробники запевняють, що датчики такі ж чутливі, як ПЛР-тести. І при цьому такі ж оперативні, як тести на антигени, які використовуються для швидкого виявлення COVID-19.

Які тести для виявлення COVID-19 є наразі:

Нині для діагностики COVID-19 проводять ПЛР- тестування. Для забору зразків беруть мазок з носогорла.

Також є експрес-тести та ІФА-тести на антиген. Вони виявляють наявність антитіл до коронавірусу в крові.



ПЛР-тест та експрес-тест – в чому різниця / Інфографіка 24 каналу