Новий пристрій миттєво рятує від передозування наркотиками

Препарат налоксон може врятувати людину від смерті внаслідок передозування наркотиками, але приймати його слід негайно, інакше буде пізно. Новий пристрій призначений саме для таких випадків – він реагує на передозування і автоматично робить ін'єкцію налоксону. Крім того, мініатюрний прилад передає дані про стан пацієнта на смартфон.

Як працює пристрій

Ін'єктор винайшли в Університеті штату Вашингтон. Пристрій кріпиться на животі пацієнта, впритул до шкіри, і за допомогою акселерометрів та мікропроцесорів постійно моніторить рухи тіла та частоту дихання.

Якщо він помічає нерухомість і одночасно характерний патерн дихання, що передує властивому при передозуванні опіоїдами порушення дихальної функції, автоматично робить укол налоксону.

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Крім цього, медичні показники пацієнта транслюються на смартфон для оповіщення хворого чи медперсоналу.

Епідемія опіоїдів посилилася під час пандемії і продовжує бути серйозною проблемою охорони здоров'я. Тож, ми створили алгоритм для ін'єктора, який розпізнає, коли носій припиняє дихати і автоматично працює – вводить налоксон,

– сказав один із розробників EurekAlert.

Пристрій уже протестували на добровольцях

Для навчання алгоритму розпізнавання передозування розробники залучили 25 добровольців із залежністю від опіоїдів. В результаті, коли 20 здорових суб'єктів симулювали порушення дихання в лікарняних умовах, пристрій вколов їм ін'єкцію налоксону.

Тепер інженери працюють над мініатюризацією пристрою, щоб воно було менш помітним і не заважало під час руху.

Боротьба з наслідками опіоїдної залежності

Аналогічний девайс, але для носіння на руці розробляють в Університеті Пердью.

У Штатах нещодавно розпочалось тестування вакцини проти опіоїдної залежності. Основна дія вакцини спрямована на захоплення речовин, що дурманять, до їх проникнення в мозок. Такий підхід не лише блокує стан ейфорії у людини, а й запобігає негативним наслідкам передозування.