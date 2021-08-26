Новий прогноз щодо коронавірусу в Україні: під загрозою діти

26 серпня 2021 , 15:37
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Джерело:

РБК-Україна

Вже 1 вересня в Україні розпочнеться новий навчальний рік. Діти та вчителі підуть до школи у звичайному режимі роботи.

Але це загрожує спалаху коронавірусу серед дітей. Зокрема так вважає лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська. 

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Вона вважає, що прикладом цьому є нещодавній спалах в одеському дитячому таборі "Молода гвардія".

Серед дітей ризик виникнення спалаху існує. Прикладом є ситуація в одному з дитячих таборів,
– повідомила Мухарська.

Вона додала, що ходять розмови про масову вакцинацію дітей. Але для цього потрібно підготувати нормативну базу та розпорядчі документи, які будуть вводити цю вакцинацію.

Так, нині в Україні дозволяють вакцинувати дітей у віці від 12 років. Але лише тих, у яких є показання для цього.

Що відомо про перебіг коронавірусу у дітей

Джерело: Nature

  • Діти легше переносять коронавірусну інфекцію і рідше потребують госпіталізації в порівнянні з дорослими.
  • Більшість дітей одужують від коронавірусу впродовж першого тижня після інфікування.
  • У 4,4% дітей симптоми коронавірусу тривають 4 тижні або довше, а у 1,8% – зберігались впродовж 8 тижнів і довше.
  • Найнебезпечнішим для дітей та підлітків є штам коронавірусу Дельта.
  • Інколи коронавірус викликає у дітей мультисистемний запальний синдром – захворювання, яке викликає запалення в стінках артерій і може утруднити постачання крові до серця.
Автор: Анастасія Кушпіт