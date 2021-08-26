Новий прогноз щодо коронавірусу в Україні: під загрозою діти

Вже 1 вересня в Україні розпочнеться новий навчальний рік. Діти та вчителі підуть до школи у звичайному режимі роботи.

Але це загрожує спалаху коронавірусу серед дітей. Зокрема так вважає лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська.

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Вона вважає, що прикладом цьому є нещодавній спалах в одеському дитячому таборі "Молода гвардія".

Серед дітей ризик виникнення спалаху існує. Прикладом є ситуація в одному з дитячих таборів,

– повідомила Мухарська.

Вона додала, що ходять розмови про масову вакцинацію дітей. Але для цього потрібно підготувати нормативну базу та розпорядчі документи, які будуть вводити цю вакцинацію.

Так, нині в Україні дозволяють вакцинувати дітей у віці від 12 років. Але лише тих, у яких є показання для цього.

Що відомо про перебіг коронавірусу у дітей

Джерело: Nature