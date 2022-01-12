Результати другої фази клінічних досліджень є важливими для дітей та дорослих із раком крові, які дуже часто стикаються з цим важким та іноді смертельним ускладненням.

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Що відомо про трансплантацію стовбурових клітин

Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин від здорового донора – єдиний спосіб перемогти рак крові. Крім складного та дорогого пошуку сумісного донора, це лікування також пов'язане з високими ризиками імунного відторгнення – реакцією "трансплантат проти господаря" (відторгнення організмом трансплантованого матеріалу).

У цьому випадку пацієнту потрібна тривала імуносупресія, яка може ще більше підвищувати ризики супутніх інфекцій, знижувати якість життя та призводити до летального результату.

Що пропонують вчені

Із попередніх досліджень вчені знали, що видалення всіх Т-клітин із донорського біоматеріалу підвищує у пацієнтів ризик рецидиву раку та смерті. Адже ці клітини важливі для знищення раку та боротьби з інфекціями, однак потрібно було нове, оптимальне рішення.

У пошуках золотої середини вчені вирішили видалити наївні Т-клітини, але одночасно зберегти Т-клітини пам'яті, здатні захистити від відомих раніше патогенів. Метод протестували на 138 пацієнтах із лейкемією, зокрема серед дітей.

Важливо! Реакція відторгнення трансплантату організмом господаря розвивалася лише у 7% випадків порівняно із раніше зареєстрованими показниками 30 – 60%.

Важливо й те, що в учасників дослідження не виникло резистентності до препаратів при лікуванні гострої імунної реакції,

— заявив автор роботи Уоррен Шломчик.

Перспектива відкриття

Хоча для впровадження результатів у медичну практику необхідне підтвердження результатів у рандомізованих клінічних дослідженнях, вчені впевнені, що цей підхід є ефективним.

Тим часом всі необхідні процеси вже запущені, тож згодом вчені зможуть надати рекомендації для зміни протоколів лікування при використанні гемопоетичних донорських стовбурових клітин.

До слова, у США вчені представили результати унікальної операції з пересадки серця від ГМО-свині чоловікові. Операція пройшла успішно, проте тепер лікарі безперервно відстежують стан пацієнта, щоб не пропустити імунну реакцію відторгнення органу.