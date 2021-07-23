Інтервал між дозами можуть збільшити до 8 тижнів

Крім того, вчені зазначили, що інтервал у 8 тижнів є потенційним рішенням протидії варіанту коронавірусу Дельта. Зазначимо, що спочатку Велика Британія продовжила термін між дозами до 12 тижнів наприкінці 2020 року.

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Деталі дослідження

Під час дослідження вчені порівняли імунні відповіді 503 співробітників NHS, які отримали два щеплення з різною періодичністю наприкінці 2020 і початку 2021 року.

Рівні антитіл в їх крові вимірювали через місяць після другої дози вакцини. Робота вчених ще не рецензована.

Вчені зробили такі висновки:

як короткі, так і довгі інтервали дозування вакцини Pfizer загалом викликали сильну імунну відповідь;

тритижневий інтервал дозволив виробити менше антитіл, ніж 10-тижневий інтервал;

у той час як рівні антитіл впали після першої дози, рівні Т-клітин – іншого типу імунних клітин – залишалися високими;

більш тривалий інтервал між вакцинацією сформував меншу кількість Т-клітин загалом, але спричинив більшу кількість допоміжних Т-клітин, які, підтримують імунну пам'ять.

Наше дослідження дає обнадійливі докази того, що обидва режими дозування генерують стійкі імунні реакції проти Sars-CoV-2 після двох доз,

– зазначила авторка дослідження Ребекка Пейн.

Водночас вчені наголосили, що продовжать досліджувати імунну дію на різні режими та дозування вакцини.