В Росії високі показники смертності

Найбільше пацієнтів за минулу добу померли в Москві – 63, в Санкт-Петербурзі – 58, у Свердловській області – 40. Попередній максимум – 826 померлих – зареєстрували 24 вересня.

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Крім того, добовий приріст хворих на коронавірус в Росії становить 21 559 людей.

Загалом, від початку пандемії в країні було зафіксовано понад 7,4 мільйона випадків зараження і понад 205 тисяч смертей.

В Росії проводять вакцинацію лише власними вакцинами