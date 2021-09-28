Новий рекорд: у Росії показник смертності від COVID-19 максимальний
28 вересня 2021 , 13:51Читать новость на русском
Джерело:СтопКоронавірус РФ
У Росії за минулу добу зафіксували новий рекорд смертності серед пацієнтів з коронавірусом. Згідно з офіційними даними, за останні 24 години в країні від наслідків захворювання померли 852 людини.
В Росії високі показники смертності
Найбільше пацієнтів за минулу добу померли в Москві – 63, в Санкт-Петербурзі – 58, у Свердловській області – 40. Попередній максимум – 826 померлих – зареєстрували 24 вересня.
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Крім того, добовий приріст хворих на коронавірус в Росії становить 21 559 людей.
Загалом, від початку пандемії в країні було зафіксовано понад 7,4 мільйона випадків зараження і понад 205 тисяч смертей.
В Росії проводять вакцинацію лише власними вакцинами
- Через погіршення епідеміологічної ситуації у Росії влада змушує населення вакцинуватись. Але отримати щеплення "Супутником V" готові лише 35% росіян.
- Водночас ВООЗ припинила процес реєстрації вакцини "Супутник-V". Річ у тім, що під час інспекції на одній з фабрик виявили невідповідність правилам "найкращої практики виробництва".
- Нещодавно американські ЗМІ повідомили, що США планують заборонити в'їзд для іноземців, які вакцинувалися проти COVID-19 російським препаратом "Супутник-V". І це правило стосуватиметься не лише росіян.