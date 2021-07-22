Статистика вакцинації від МОЗ

Загалом, 120 090 людей вакциновано проти коронавірусу 21 липня 2021 року. Одну дозу отримали 65 522 людини, повністю імунізовані, тобто отримали дві дози препарату – 54 568 людей.

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Протягом доби працювали:

655 мобільні бригади;

2 280 пунктів щеплення;

127 центрів вакцинації.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вакцин проти COVID-19 вистачить для всіх охочих українців. Так, до осені 2021 року Україна має отримати ще 13 мільйонів доз.



Статистика щеплень в Україні / Фото МОЗу

Скільки загалом вакциновано

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали 1 дозу – 2 843 897 людей.

Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 555 859 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 4 399 756 щеплень.

Вакцинація в Україні: головне

Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.

На початку квітня МОЗ заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60 – 70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.

Новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пообіцяв вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Довідка. Зараз в Україні проводять щеплення чотирма препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech та Modernd.