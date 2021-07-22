Статистика вакцинації від МОЗ
Загалом, 120 090 людей вакциновано проти коронавірусу 21 липня 2021 року. Одну дозу отримали 65 522 людини, повністю імунізовані, тобто отримали дві дози препарату – 54 568 людей.
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Протягом доби працювали:
- 655 мобільні бригади;
- 2 280 пунктів щеплення;
- 127 центрів вакцинації.
До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вакцин проти COVID-19 вистачить для всіх охочих українців. Так, до осені 2021 року Україна має отримати ще 13 мільйонів доз.
Статистика щеплень в Україні / Фото МОЗу
Скільки загалом вакциновано
- Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали 1 дозу – 2 843 897 людей.
- Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 555 859 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом проведено 4 399 756 щеплень.
Вакцинація в Україні: головне
- Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.
- На початку квітня МОЗ заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60 – 70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.
- Новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пообіцяв вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.
- 21 липня в Україні стартував 5 етап вакцинації проти коронавірусної хвороби, під час якого отримати щеплення можуть всі охочі громадяни віком від 18 років.