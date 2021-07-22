Новий рекорд щеплень за добу в Україні: у МОЗ поділились результами

Вакцинація проти коронавірусу в Україні набирає обертів. Так, у МОЗ похвалилися новими добовими рекордами щеплень.

Статистика вакцинації від МОЗ

Загалом, 120 090 людей вакциновано проти коронавірусу 21 липня 2021 року. Одну дозу отримали 65 522 людини, повністю імунізовані, тобто отримали дві дози препарату – 54 568 людей.

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Протягом доби працювали:

655 мобільні бригади;

2 280 пунктів щеплення;

127 центрів вакцинації.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вакцин проти COVID-19 вистачить для всіх охочих українців. Так, до осені 2021 року Україна має отримати ще 13 мільйонів доз.



Статистика щеплень в Україні / Фото МОЗу

Скільки загалом вакциновано

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали 1 дозу – 2 843 897 людей.

Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 555 859 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 4 399 756 щеплень.

Вакцинація в Україні: головне

Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.

На початку квітня МОЗ заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60 – 70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.

Новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пообіцяв вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

21 липня в Україні стартував 5 етап вакцинації проти коронавірусної хвороби, під час якого отримати щеплення можуть всі охочі громадяни віком від 18 років.

Зараз в Україні проводять щеплення чотирма препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech та Modernd.