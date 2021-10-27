Це означає, що вони вже повністю імунізовані проти хвороби. Однак у лікарнях більшість важких хворих – нещеплені.
Актуально Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації
Рекорд вакцинації
- За добу 26 жовтня в Україні 291 293 людини вакцинували проти COVID-19. Це найвищий за весь час пандемії.
- Одну дозу отримали 212 013 людей.
- Повністю імунізовані – 79 280 людей.
У МОЗ вкотре наголошують, що найкращим захистом від коронавірусу є вакцинація. Наприклад, 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Щеплені люди також можуть захворіти, але при цьому у них значно менші ризики госпіталізації та смерті.
Крім того, вакцинація – це єдиний спосіб уникнути повного локдауну.
Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Загальна статистика
Від початку вакцинальної кампанії щепили 9 363 493 людини, з них:
- отримали одну дозу – 9 363 491 людина;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 138 082 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом провели 16 501 573 щеплення.
Які вакцини використовували:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 2 702 392,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 3 862 857,
- AstraZeneca – 1 188 335,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу