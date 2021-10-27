Це означає, що вони вже повністю імунізовані проти хвороби. Однак у лікарнях більшість важких хворих – нещеплені.

Актуально Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації

Рекорд вакцинації

За добу 26 жовтня в Україні 291 293 людини вакцинували проти COVID-19. Це найвищий за весь час пандемії.

Одну дозу отримали 212 013 людей.

Повністю імунізовані – 79 280 людей.

У МОЗ вкотре наголошують, що найкращим захистом від коронавірусу є вакцинація. Наприклад, 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Щеплені люди також можуть захворіти, але при цьому у них значно менші ризики госпіталізації та смерті.

Крім того, вакцинація – це єдиний спосіб уникнути повного локдауну.

Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Загальна статистика

Від початку вакцинальної кампанії щепили 9 363 493 людини, з них:

отримали одну дозу – 9 363 491 людина;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 138 082 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 16 501 573 щеплення.

Які вакцини використовували:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 2 702 392,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 3 862 857,

AstraZeneca – 1 188 335,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу