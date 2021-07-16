Першу дозу препарату за минулу добу отримали 63 002 людини. Натомість закінчили імунізацію, ввівши другу дозу, 54 374 людини.

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Впродовж доби працювали 720 мобільних бригад, 1 693 пункти щеплення та 49 центрів вакцинації.

За 12 липня українців вакцинували такими препаратами:

Coronavac – 40 328,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 65 030,

AstraZeneca – 12 018.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинували 2 539 636 людей. 2 539 634 з них отримали першу дозу препарату. А ось повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 360 256 українців.

Загалом в країні провели 3 899 890 щеплень.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Щеплено вакциною Coronavac – 801 923,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 889 060,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 360 988,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу