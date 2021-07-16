Новий рекорд щеплених проти COVID-19 в Україні

Впродовж 15 липня в Україні проти коронавірусу вакцинували 117 376 людей. Це найбільша кількість від початку пандемії.

Першу дозу препарату за минулу добу отримали 63 002 людини. Натомість закінчили імунізацію, ввівши другу дозу, 54 374 людини.

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Впродовж доби працювали 720 мобільних бригад, 1 693 пункти щеплення та 49 центрів вакцинації.

За 12 липня українців вакцинували такими препаратами:

Coronavac – 40 328,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 65 030,

AstraZeneca – 12 018.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинували 2 539 636 людей. 2 539 634 з них отримали першу дозу препарату. А ось повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 360 256 українців.

Загалом в країні провели 3 899 890 щеплень.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Щеплено вакциною Coronavac – 801 923,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 889 060,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 360 988,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу