Лікарі прогнозували, що дітей буде 8. Однак матір, 37-річна Госіаме Тамара Сітхоле, народила на 2 дитини більше. Батьки спочатку навіть не повірили.

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Кого народила жінка

Її чоловік розповів, що дружина народила 7 хлопчиків та 3 дівчаток. Медики вдались до кесаревого розтину.

У Сітхоле ще є діти

За інформацією місцевих ЗМІ, у Сітхоле вже є шестирічні близнюки. До речі, завагітніла жінка природним шляхом, без застосування репродуктивних технологій.

Новий світовий рекорд

Жінка побила світовий рекорд. Раніше його встановила Халім Сіссе з Малі. Вона народила 9 малюків минулого місяця. 25-річна жінка тепер мама 5 дівчаток і 4 хлопчиків. УЗД спочатку теж показувало лише 7 малюків.​

Перед тим рекордсменкою була американка Надя Сулеман. Вона народила 8 дітей у 2009 році.

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