Новий рік – нові рекорди: в Австралії виявили найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії

Австралія новий 2022 рік почався із рекордної кількості випадків інфікування коронавірусом. Там зафіксували найбільший показник від початку пандемії.

В деяких штатах 1 січня зафіксували спалахи захворювання. Про це повідомили у тамтешньому департаменті охорони здоров'я.

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Австралія б'є рекорди

Так, в Новому Південному Уельсі, який є найбільш густонаселеним штатом Австралії, зафіксували рекордну кількість випадків зараження – 22 577. У Вікторії також – 7 442 нових випадків всього за добу.

Загалом у суботу Австралія встановила національний рекорд – 33 161 новий випадок. Це перевищило 32 946 випадків у п'ятницю.

За добу у Новому Південному Уельсі загинули 4 людини, а у Вікторії – 9. В результаті, загальна кількість загиблих від пандемії по країні перевищила 2 250 осіб.

Люди більше потребують допомоги медиків

Водночас лише за тиждень після Різдва в Новому Південному Уельсі кількість заражень зросла майже тричі. Натомість госпіталізацій – удвічі побільшало. Також пацієнти частіше почали потрапляти у відділення інтенсивної терапії – з 50% до 79%.

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Яка причина

З маштабним спалахом зіткнулись майже всі штати Австралії, окрім західної частини країни. Усе це на тлі послаблення карантинних обмежень.