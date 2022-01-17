У лікарні Львова рекорд із захворюваності на COVID-19 серед дітей

Загалом їх там більш як пів сотні. Наймолодшому пацієнтові – лише 24 дні. Найстаршому – 17 років.

Увага Гігієнічна гіпотеза: чому шкідливо жити в стерильних умовах

Стан усіх дітей – середній. Наразі ніхто не потребує апарата штучного дихання.

Новий рік – новий антирекорд! Сьогодні вранці у нас у COVID-зоні 66 дітей!,

– мовиться у повідомленні.

Однак медики заспокоюють: "Спокійно, мами та тата! Працюють супергерої! Ми впораємося, COVID-зона розширена, персонал готовий".

Також медики закликали дорослих не хвилюватися, а дотримуватися правил безпеки, одягати на дітей маску в людних місцях. А також у будь-яких незрозумілих ситуаціях зв'язуватися з сімейним лікарем.

Нагадаємо! Попередній антирекорд за кількістю інфікованих дітей в Охматдиті"Львівської області зареєстрували 4 жовтня 2021 року. Тоді у лікарні з коронавірусом перебував 41 неповнолітній.