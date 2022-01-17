У лікарні Львова рекорд із захворюваності на COVID-19 серед дітей
Загалом їх там більш як пів сотні. Наймолодшому пацієнтові – лише 24 дні. Найстаршому – 17 років.
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Стан усіх дітей – середній. Наразі ніхто не потребує апарата штучного дихання.
Новий рік – новий антирекорд! Сьогодні вранці у нас у COVID-зоні 66 дітей!,
– мовиться у повідомленні.
Однак медики заспокоюють: "Спокійно, мами та тата! Працюють супергерої! Ми впораємося, COVID-зона розширена, персонал готовий".
Також медики закликали дорослих не хвилюватися, а дотримуватися правил безпеки, одягати на дітей маску в людних місцях. А також у будь-яких незрозумілих ситуаціях зв'язуватися з сімейним лікарем.