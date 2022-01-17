"Новий рік – новий антирекорд": у Львові госпіталізовано максимум дітей з COVID-19

У Львові зафіксували рекорд із захворюваності на коронавірус серед дітей. У одній із лікарень – їх найбільша кількість від початку пандемії.

У лікарні Львова рекорд із захворюваності на COVID-19 серед дітей

Загалом їх там більш як пів сотні. Наймолодшому пацієнтові – лише 24 дні. Найстаршому – 17 років.

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Стан усіх дітей – середній. Наразі ніхто не потребує апарата штучного дихання.

Новий рік – новий антирекорд! Сьогодні вранці у нас у COVID-зоні 66 дітей!,

– мовиться у повідомленні.

Однак медики заспокоюють: "Спокійно, мами та тата! Працюють супергерої! Ми впораємося, COVID-зона розширена, персонал готовий".

Також медики закликали дорослих не хвилюватися, а дотримуватися правил безпеки, одягати на дітей маску в людних місцях. А також у будь-яких незрозумілих ситуаціях зв'язуватися з сімейним лікарем.

Попередній антирекорд за кількістю інфікованих дітей в Охматдиті"Львівської області зареєстрували 4 жовтня 2021 року. Тоді у лікарні з коронавірусом перебував 41 неповнолітній.

Тим часом у Львові продовжують вакцинувати дітей проти коронавірусу. Щеплення можуть отримати підлітки віком 12 – 17 років. Перед процедурою потрібно обов'язково проконсультуватись із сімейним лікарем.

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Текст допису Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит":

Новий рік – новий антирекорд! Сьогодні зранку у нас в COVID-зоні – 66 дітей! Стан малечі середній, ніхто не потребує ШВЛ. Найменшому пацієнту ще немає місяця, найстаршому – 17 років.

Спокійно, мами й тати! Працюють Супергерої ! Ми справляємось, COVID-зону розширили, персонал готовий. Від вас, дорослі, зараз багато залежить, тому зберігаємо спокій, дотримуємося правил безпеки, вдягаємо малечі маску у людних місцях і в будь-якій незрозумілій ситуації телефонуємо сімейному лікарю!