Як зустріти Новий Рік – вирішуєте ви: в колі друзів, сім'ї, вдома чи у ресторані, але головне пам'ятати, що у всьому повинен бути здоровий глузд.

Ось кілька актуальних порад, які допоможуть веселитися й водночас не потерпати від негативних наслідків для здоров'я, їх пропонує Уляна Супрун.

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Святкове меню

Олів'є, холодець, шуба та пампухи – це хоч і традиційно та смачно, але небезпечно, якщо з’їсти все одразу та ще й об 23:00 ночі.

Уляна Супрун “Не треба відмовлятися від улюблених страв, але спробуйте зробити їх більш корисними: додавайте більше овочів, запікайте їх замість того, щоб відварювати, кладіть до салатів не ковбасу, а відварне філе, а замість консервації додавайте щось свіженьке (не солоний огірок, а свіжий).”

Як щодо таблетки "від переїдання"

Кілька таблеток до важкого застілля не врятують від наслідків переїдання. Універсальна порада в цьому випадку — їсти менше.

Чи врятує активоване вугілля від сп’яніння та похмілля Ідея, що вугілля може зв'язуватися з алкоголем та перешкодити його потраплянню в кров, може виглядати логічно. Але жодних наукових доказів такої дії не існує. Алкоголь дуже швидко всмоктується в шлунку, та й взагалі вугілля його не адсорбує. Тому заїдати алкоголь купою активованого вугілля неефективно.



Нехай новорічне меню містить якомога більше овочів / Фото Unsplash

Похмілля — як зарадити

Краще не доводити себе до похмілля, адже алкоголь збільшує ризик багатьох захворювань, травматизації та агресії. Але якщо це сталося, то каша чи овочевий бульйон допоможуть відновити електролітний баланс та запаси глікогену в печінці.

Щодо огіркового розсолу, то справді в ньому є й іони, але більш дієвим буде з’їсти салат з помідорів та огірків і шматок сиру. "Похмелятися" алкоголем не треба в жодному разі.

Про те, як зменшити негативні прояви похмілля – читайте в матеріалі 24 каналу.

Про детокси

За словами Уляни Супрун, той "детокс", який пропонують деякі санаторії, приватні клініки чи блогери — це маркетинг, а не медицина. Тому найкращим рішенням буде повернення до здорового раціону.



Не наражайте на небезпеку своїх рідних / Фото Unsplash

Святкування має бути безпечним

Як би нам того не хотілося, вірус SARS-CoV-2 не відпочиває на свята. Тому ваша безпека та безпека ваших близьких має стати пріоритетом у плануванні зустрічі нового року.