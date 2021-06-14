За словами глави МОЗ, стабілізація процесу має вивести українців на новий рівень, сформувати програму медичної гарантії, яка покриває базовий рівень медичної допомоги для всіх, хто її потребує в Україні.

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Він додав, що в Україні приблизно 90 мільярдів гривень – це кошти, які мають обіг в системі охорони здоров’я і не покриваються програмою медичних гарантій.

Близько 60 мільярдів гривень – кошти, які люди заносять в аптечні заклади; з них левова частка для того, щоб покрити лікування хронічних хвороб на амбулаторному етапі.

Тобто, коли людина госпіталізується до лікарні, то програма медичних гарантій за законом повинна повністю покрити весь пакет лікування. А фактично вона не захищена від медикаментозних ризиків, оскільки лікарська допомога надається сімейним лікарем; може бути консультація вузького спеціаліста, але якщо призначені лікарські препарати не входять у програму Доступні ліки, то це вимагає витрачання коштів родини, аби вилікувати хворобу,

– пояснив Ляшко.

Він додав, що наразі спільно з Національною службою здоров’я України тривають перемовини з Міністерством фінансів щодо етапів розвитку фінансування системи охорони здоров’я.

"Ми знаємо мінімум, який нам потрібен у програмі медичних гарантій, для того щоб ми могли стабілізувати ситуацію і забезпечити виконання зобов’язань. Наша мета — досягнути 6% від ВВП для фінансування виключно програми медичних гарантій. На додаток у нас є централізовані закупівлі; заклади охорони здоров’я, які не надають спеціалізовану медичну допомогу, але вкрай важливі для системи охорони здоров’я", – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, 6% від ВВП – це потенційне зростання заробітних плат для медичних працівників, оскільки будуть виважені, обґрунтовані тарифи на медичну послугу.

"А це дозволятиме нам зробити належний рівень оплати праці", – наголосили у МОЗ.