Новий штам COVID-19 стійкий до антитіл та в 11 разів смертельніший: дослідження

Починаючи з вересня 2020 року вчені зі США вивчали нові штами коронавірусу SARS-CoV-2. І хоч висновки дослідження ще не пройшли рецензування експертами, вони свідчать, що каліфорнійський штам коронавірусу чи не небезпечніший з усіх.

Новий штам коронавірусу, який вперше виявили в Каліфорнії, ймовірно, найлегше передається. Також він підвищує ризик госпіталізації пацієнтів у відділення інтенсивної терапії і смерті.

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З вересня 2020 року по січень 2021 року частота виявлення цього штаму зросла з 0% до більш ніж 50%.

Як проводилось дослідження

Для свого дослідження автори секвенували 2 172 геноми зі зразків вірусу, взятих у пацієнтів в 44 округах Каліфорнії в період з 1 вересня 2020 року по 29 січня 2021 року.

На новий варіант, який представлений у двох формах (B.1.427 і B.1.429), припадає 21,3% цих послідовностей. Так, це один і той самий варіант вірусу, лише з дещо відмінними мутаціями.

Вчені також вивчили медичні карти 324 пацієнтів з COVID-19, які лікувалися в клініках Каліфорнійського університету або його медичному центрі.

Після цього дослідники скорегували дані з урахуванням відмінностей за віком, статтю та етнічною приналежністю.

Висновки науковців

У порівнянні з пацієнтами, інфікованими іншими штами коронавірусу, ймовірність госпіталізації у відділення інтенсивної терапії з каліфорнійським штамом була у 4,8 раза вищою. Окрім цього, пацієнти з каліфорнійським штатом мали в 11 разів більше шансів померти.

За іншими даними, цей каліфорнійський варіант більш заразний. Вчені виявили, що люди, які ним інфіковані, лише у носі мають удвічі більше вірусне навантаження. Це може зробити їх більш заразними для інших. Це може пояснити, чому в одному будинку для літніх людей, де спалахнув цей варіант коронавірусу, він поширився в кілька разів швидше, ніж інші варіанти SARS-CoV-2 в 4 інших будинках для літніх.

Окрім цього, під час лабораторних досліджень B.1.429 впливав на ефективність антитіл. До антитіл, взятих з крові перехворілих пацієнтів, він був в 4 рази менш чутливий, ніж оригінальний коронавірус. І удвічі менш сприйнятливий до антитіл з крові людей, щеплених вакцинами Pfizer або Moderna.

Цей варіант викликає занепокоєння, тому що наші дані показують, що він більш заразний, з більшою ймовірністю пов'язаний з важким захворюванням і частково стійкий до нейтралізувальних антитіл,

– заявив старший автор дослідження Чарльз Чіу.

Він додав, що новий варіант вірусу "вимагає термінового подальшого розслідування". Адже для остаточних висновків необхідно більше даних.

Інші експерти закликали не робити передчасних та провокаційних висновків. Адже лише менш ніж 10 учасників дослідження з новим штатом потрапили до відділення інтенсивної терапії й померли. Тож для надійних результатів потрібні дані від значно більшої кількості інфікованих каліфорнійським штамом пацієнтів.