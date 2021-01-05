Новий штам COVID-19 набирає обертів: тепер його виявили у Словаччині
Перші випадки інфікування новим штамом COVID-19 виявили в Словаччині. Як пояснили тамтешні лікарі, у пацієнтів спостерігається високе вірусне навантаження.
Це і не дивно, адже новий штам вірусу може мати на 70% більшу здатність до поширення. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Марек Крайчий у фейсбуці.
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Він зауважив, що поширення нового штаму коронавірусу частіше зустрічається у людей у віці до 60 років і інтенсивніше серед дітей.
Клінічні ознаки й летальність захворювання нового варіанту залишаються незмінними в порівнянні з вихідним вірусом,
– додав очільник словацького МОЗ.
Що відомо про новий штам коронавірусу
- МОЗ Великобританії повідомило про виявлення нового типу коронавірусу в середині грудня 2020 року.
- За попередніми оцінками, генетичний варіант коронавірусу може бути на 70% більш заразним за звичайний.
- Новий штам коронавірусу вже дістався до України. Перший випадок зараження зафіксували на Закарпатті. В інфікованого чоловіка спостерігається легкий перебіг хвороби.
- Раніше випадки зараження новим штамом виявили у низці країн Європи, а також в Сінгапурі, Японії, Австралії, Канаді, США, Південній Кореї і Йорданії.
Джерело: 24 канал
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