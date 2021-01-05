Перші випадки інфікування новим штамом COVID-19 виявили в Словаччині. Як пояснили тамтешні лікарі, у пацієнтів спостерігається високе вірусне навантаження.

Це і не дивно, адже новий штам вірусу може мати на 70% більшу здатність до поширення. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Марек Крайчий у фейсбуці.

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Він зауважив, що поширення нового штаму коронавірусу частіше зустрічається у людей у ​​віці до 60 років і інтенсивніше серед дітей.

Клінічні ознаки й летальність захворювання нового варіанту залишаються незмінними в порівнянні з вихідним вірусом,

– додав очільник словацького МОЗ.

Що відомо про новий штам коронавірусу

МОЗ Великобританії повідомило про виявлення нового типу коронавірусу в середині грудня 2020 року.

За попередніми оцінками, генетичний варіант коронавірусу може бути на 70% більш заразним за звичайний.

Новий штам коронавірусу вже дістався до України . Перший випадок зараження зафіксували на Закарпатті. В інфікованого чоловіка спостерігається легкий перебіг хвороби.

. Перший випадок зараження зафіксували на Закарпатті. В інфікованого чоловіка спостерігається легкий перебіг хвороби. Раніше випадки зараження новим штамом виявили у низці країн Європи, а також в Сінгапурі, Японії, Австралії, Канаді, США, Південній Кореї і Йорданії.



Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу