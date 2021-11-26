Новий штам COVID вже поширився за межі ПАР: застереження британського МОЗ

Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід вважає, що новий варіант коронавірусу B.1.1.529 становить "серйозну міжнародну небезпеку".

Міжнародне занепокоєння

Зокрема, у Міністерстві охорони здоров'я Британії зазначили, що новий варіант з високою ймовірністю широко поширився за межі Ботсвани та ПАР.

Радимо прочитати Має надзвичайну кількість мутацій: що наразі відомо про новий штам коронавірусу

Ми стурбовані тим, що новий штам коронавірусу може становити значно більший ризик для здоров'я населення. Тому вирішити вжити нових обмежувальних заходів, аби запобігти його поширенню до нашої країни з Південної Африки,

– сказав Саджид Джавід.

Чому штам становить небезпеку

Міністр зазначив, що в країні поки не зафіксували жодного випадку інфікування південноафриканським штамом. Водночас наголосив на необхідності посилення карантинних заходів, оскільки новий варіант може бути значно стійкішим до дії наявних вакцин.

Де зафіксували новий штам

Сьогодні, 26 листопада, в Ізраїлі повідомили про те, що в країні виявили новий штам коронавірусу B.1.1.529, який на початку тижня зафіксували у Південній Африці. Прем'єр-міністр Нафталі Беннетт заявив, що Ізраїль перебуває на межі надзвичайної ситуації. Через появу нового варіанту коронавірусу Ізраїль призупинив авіасполучення з 7 країнами.

Окрім Ізраїлю, Німеччина та Велика Британія також внесли країни ПАР до "червоного списку". Ймовірно, таке рішення приймуть й у ЄС.