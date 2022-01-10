Дельтакрон на Кіпрі

Дельтакрон виявили у 25 (за деякими даними у 24) пацієнтів з коронавірусом на Кіпрі. Геномні послідовності, виявлені при секвенуванні геному вірусу, відправили в міжнародну базу даних GISAID. Новий штам має генетичну основу Дельти, але увібрав у собі щонайменше 10 мутацій від Омікрону.

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На захист своєї теорії професор Леонтіос Кострикіс сказав, що виявлені випадки зараження "вказують на еволюційний тиск на предковий штам з метою придбання цих мутацій, а не на результат однієї події рекомбінації". Також учений заявив, що "Дельтакрон" виявили і в Ізраїлі.

Критика знахідки

Однак не всі вчені згодні з висновком кіпрських колег про те, що Дельтакрон – це продукт природного злиття штамів. Так професор Бірмінгемського університету Нік Ломан вважає його "технічним артефактом". Інший британський учений, генетик Том Пікок написав у своєму мікроблозі в Twitter, що справжні рекомбінанти з'являються через кілька місяців з того часу, як різні штами починають циркулювати разом.

Дельтакрон у Франції

Поки вчені сперечаються реальності кіпрського Дельтакрона, у Франції виявили справжній новий штам B.1.640.2. Його виявили у мандрівника, який прилетів із Камеруну, він встиг заразити ним щонайменше 12 людей. Цей варіант SARS-COV-2 має 46 мутацій, дві з яких, щоправда, вже зустрічалися у попередніх штамів.

Поки що говорити про небезпеку B.1.640.2, у якого поки що навіть немає власної назви, рано. Кількість виявлених заражень невелике. Також рано говорити про походження цього штаму. Попри те, що новинку привезли з Камеруну, вона могла з'явитися і в іншій країні.