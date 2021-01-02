Уряди Індії та Норвегії вирішили відновити завіарейси із Великобританії, незважаючи на поширення нового штаму коронавірусної інфекції.

Авіасполучення між Індією та Великобританією відновляться 8 січня. Про це повідомляє видання Sky News.

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Однак протягом двох тижнів здійснюватимуться лише до чотирьох індійських міст й за скороченим графіком. Відновить авіасполучення і Норвегія з 2 січня. Влада зобов'язала всіх, хто прибуває через кордон, проходити тестування на коронавірус.

Латвія також з 2 січня скасує заборону на авіасполучення з Британією. Рішення про припинення польотів було прийнято через поширення нового штаму коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, що уряд Великої Британії не розглядає введення загальнонаціонального жорсткого карантину в країні.

Британські вчені також провели дослідження і заявили, що новий штам є набагато заразнішим за попередню версію вірусу. Професор Аксель Ганді з лондонського Імперського коледжу сказав, що різниця між типами вірусів "досить велика".



Новий штам COVID-19: що варто знати / Інфографіка 24 каналу