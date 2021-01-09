Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) повідомляє, що новий штам коронавірусу може привести до хибнонегативних результатів тесту на коронавірусну інфекцію.

Помилково негативні результати можуть бути отримані при будь-якому молекулярному тесті для виявлення вірусу, якщо в тій частині геному вірусу, яку досліджує тест, відбулася мутація. Про це повідомляється на сайті FDA.

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Разом з тим, у FDA вважають, що ризик того, що ці мутації вплинуть на загальну точність тестування є невеликим.

Якщо після негативного тесту є підозра на COVID-19, агентство рекомендує повторити тестування. Поки ці зусилля тривають, ми працюємо з авторизованими розробниками тестів і вивчаємо дані, що надходять, щоб переконатися, що постачальники медичних послуг і клінічний персонал можуть швидко і точно діагностувати пацієнтів, інфікованих SARS-CoV-2, в тому числі пацієнтів з новими генетичними варіантами,

– йдеться у повідомленні пресслужби. Вакцина проти нового штаму коронавірусу У FDA також заявили, що вакцини від COVID-19, як і раніше, можуть бути ефективними проти цього штаму. Раніше компанія Pfizer, яка розробила вакцину від коронавірусної інфекції разом з німецькою BioNTech, заявила про її ефективність і проти нового штаму вірусу, який виявили у Великій Британії та Південній Африці.

Проведене дослідження показало, що "антитіла від людей, які отримали вакцину Pfizer-BioNTech проти COVID-19, ефективно нейтралізують новий штам коронавірусу.



Новий штам COVID-19: що варто знати / Інфографіка 24 каналу