Новий штам коронавірусу може давати помилково негативний результат тесту
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) повідомляє, що новий штам коронавірусу може привести до хибнонегативних результатів тесту на коронавірусну інфекцію.
Помилково негативні результати можуть бути отримані при будь-якому молекулярному тесті для виявлення вірусу, якщо в тій частині геному вірусу, яку досліджує тест, відбулася мутація. Про це повідомляється на сайті FDA.
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Разом з тим, у FDA вважають, що ризик того, що ці мутації вплинуть на загальну точність тестування є невеликим.
Якщо після негативного тесту є підозра на COVID-19, агентство рекомендує повторити тестування.
Поки ці зусилля тривають, ми працюємо з авторизованими розробниками тестів і вивчаємо дані, що надходять, щоб переконатися, що постачальники медичних послуг і клінічний персонал можуть швидко і точно діагностувати пацієнтів, інфікованих SARS-CoV-2, в тому числі пацієнтів з новими генетичними варіантами,
– йдеться у повідомленні пресслужби.
Вакцина проти нового штаму коронавірусу
У FDA також заявили, що вакцини від COVID-19, як і раніше, можуть бути ефективними проти цього штаму.
Раніше компанія Pfizer, яка розробила вакцину від коронавірусної інфекції разом з німецькою BioNTech, заявила про її ефективність і проти нового штаму вірусу, який виявили у Великій Британії та Південній Африці.
Проведене дослідження показало, що "антитіла від людей, які отримали вакцину Pfizer-BioNTech проти COVID-19, ефективно нейтралізують новий штам коронавірусу.
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