Новий штам COVID-19 може стати основним у Європі та витиснити інші різновиди. Недугу вже виявили у 22 країнах світу.

Що кажуть в ВООЗ

Новий штам може замінити інші у Європі та частині Азії. Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге, повідомляє Economic Times.

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За словами Клюге, новий штам вже став основним у Великій Британії і поширюється в Данії.

Представник ВООЗ наголосив, що це "переломний момент в ході пандемії". У Європі тільки зростають нові випадки захворювання і з'являються нові штами вірусу.

Тому Клюге зауважив, що треба зробити більше, аби впоратись із ситуацією. Зокрема, проводити більше тестів, запроваджувати карантин, ізоляцію і вакцинацію. За словами Клюге, це "спрацює, якщо всі братимуть участь.

Що відомо про новий штам коронавірусу

Новий штам почав стрімко поширюватись у Великобританії у грудні, хоча виявили його ще восени.

Цей варіант коронавірусу може бути на 70% більш заразним, ніж звичайний.

Випадки зараження новим штамом виявили у низці країн Європи, а також в Сінгапурі, Японії, Австралії, Канаді, США, Південній Кореї і Йорданії.



Новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу