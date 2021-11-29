Голова Південноафриканської медичної асоціації Анжеліка Кутзеє повідомила журналістам AFP, що за останні 10 днів вона прийняла близько 30 пацієнтів, які мали позитивні результати на COVID-19. Але у кожного з них були нетипові симптоми.

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Симптоми у хворих на штам коронавірусу Омікрон

Єдине, що привело хворих до лікаря – це сильна втома. Серед пацієнтів переважали молоді люди, більшість із них – чоловіки у віці до 40 років. Більшу частину інфікованих становлять невакциновані.

Окрім цього, в інфікованих штамом Омікрон спостерігалися:

Легкі м'язові болі,

Першіння в горлі,

Сухий кашель.

Лише деякі хворі мали підвищену температуру. Лікарка зауважила, що це "дуже легкі симптоми" – попередні штами вірусу проходили важче.

Кутзеє додала, що їй дуже шкода, що "Омікрон розрекламували як "надзвичайно небезпечний варіант вірусу" з безліччю мутацій, тоді як його вірулентність досі була невідома.

Зверніть увагу: 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2 Омікрон як такий, що викликає занепокоєння.

Нині вчені працюють над тим, щоб оцінити поведінку Омікрон. Вважається, що велика кількість мутацій робить Омікрон дуже заразним і стійким до імунітету, але його здатність уникати імунітету внаслідок вакцинації все ще оцінюється.

Штам Омікрон – чому він так непокоїть експертів Новий варіант B.1.1.529 вперше зафіксували вчені з Імперського коледжу Лондона. Омікрон виділяється серед інших тим, що містить понад 50 мутацій. Серед них 32 зміни у спайковому білку SARS-CoV-2.

Ми не говоримо, що серйозних захворювань не буде. Але зараз навіть у невакцинованих пацієнтів, за якими ми спостерігали, спостерігаються легкі симптоми. Я абсолютно впевнена, що у багатьох людей в Європі вже є цей вірус,

– заявила Кутзеє.

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