У багатьох в Європі вже є цей вірус, – лікарка з ПАР описала симптоми штаму Омікрон
Джерело:MedicalXpress
У більшості зафіксованих пацієнтів зі штамом Омікрон зустрічається легкий перебіг хвороби. Окрім того, більшість підтверджених інфікованих – молоді люди.
Голова Південноафриканської медичної асоціації Анжеліка Кутзеє повідомила журналістам AFP, що за останні 10 днів вона прийняла близько 30 пацієнтів, які мали позитивні результати на COVID-19. Але у кожного з них були нетипові симптоми.
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Симптоми у хворих на штам коронавірусу Омікрон
Єдине, що привело хворих до лікаря – це сильна втома. Серед пацієнтів переважали молоді люди, більшість із них – чоловіки у віці до 40 років. Більшу частину інфікованих становлять невакциновані.
Окрім цього, в інфікованих штамом Омікрон спостерігалися:
- Легкі м'язові болі,
- Першіння в горлі,
- Сухий кашель.
Лише деякі хворі мали підвищену температуру. Лікарка зауважила, що це "дуже легкі симптоми" – попередні штами вірусу проходили важче.
Кутзеє додала, що їй дуже шкода, що "Омікрон розрекламували як "надзвичайно небезпечний варіант вірусу" з безліччю мутацій, тоді як його вірулентність досі була невідома.Зверніть увагу: 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2 Омікрон як такий, що викликає занепокоєння.
Нині вчені працюють над тим, щоб оцінити поведінку Омікрон. Вважається, що велика кількість мутацій робить Омікрон дуже заразним і стійким до імунітету, але його здатність уникати імунітету внаслідок вакцинації все ще оцінюється.
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Ми не говоримо, що серйозних захворювань не буде. Але зараз навіть у невакцинованих пацієнтів, за якими ми спостерігали, спостерігаються легкі симптоми. Я абсолютно впевнена, що у багатьох людей в Європі вже є цей вірус,
– заявила Кутзеє.
Поширення штаму Омікрон у світі: останні дані
- Нині майже 3 чверті нових випадків COVID-19, зареєстрованих у Південній Африці, були ідентифіковані як штам Омікрон.
- Останніми днями поширення нового варіанту зафіксували у Ботсвані, Німеччині, Чехії, Італії, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Канаді, а також у Гонконгу та Ізраїлі.