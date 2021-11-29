Штам Омікрон – головне про новий варіант коронавірусу

Згодом ВООЗ назвала нову мутацію грецькою буквою Омікрон, організація повідомила, що цей різновид вірусу дійсно може стати загрозою для країн. Втім, деякі країни ще до заяви ВООЗ вирішили призупинити авіасполучення з ПАР. Першими до цих заходів вдалася Велика Британія й Німеччина, згодом до них долучилися Хорватія й Італія. 26 листопада опівдні – повітряне сполучення до потенційно небезпечних країн закрили Нідерланди.

Увага Який вигляд має новий штам Омікрон: вчені показали перше зображення

Звідки поширився штам

Новий штам коронавірусу В.1.1.529 був виявлений на півдні Африки. У Національному інституті інфекційних захворювань (NICD) ПАР заявили, що вчених збентежила кількість мутацій даного варіанту – 32 зміни у шиповидному білку у порівнянні з вже відомими варіантами COVID-19.

Це може вплинути на базові характеристики вірусу, а саме зробити його більш резистентним до антитіл та вакцин.

Як виглядає штам

Італійським вченим вдалось отримати перше зображення нового варіанта коронавірусу Омікрон. Стало помітно, що цей штам має набагато більше мутацій, ніж Дельта. На зображені схематично показано шиповий білок вірусу, який взаємодіє із клітинами організму людини.

Cтруктура білка-шипа варіанту Омікрон (праворуч) та Дельти (ліворуч) / Джерело Corierre della Sera

Червоні та помаранчеві ділянки на схемі – це ті частини вірусу, яким властива висока мінливість.

Жовтим – середня, а для зелених та блакитних характерна низька здатність до мутацій.

Сіра частина вірусу на зображенні – не схильна до змін.

Чому назва штаму Омікрон

Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила позначити новий штам грецькою буквою Омікрон.

Увага! Ще з початку пандемії COVID-19 у ВООЗ вирішили уникати назв штамів за географічною ознакою, а тому ввели їх позначення за літерами грецького алфавіту.

Додамо також, що цього разу у ВООЗ свідомо пропустили дві букви грецького алфавіту. Передостанній виявлений штам коронавірусу має назву Мю. Далі у грецькому алфавіті йдуть літери йдуть Ню і Ксі, а потім — Омікрон.

У ВООЗ пояснили, що вирішили пропустити Ню тому, що люди могли переплутати цю назву зі словом new, тобто новий. Що стосується Ксі (Xi), так пишуть поширене прізвище в Китаї, зокрема, так звуть голову Компартії Китаю Сі Цзіньпіна (Xi Jinping). У ВООЗ вважають, що назви хвороб не повинні нікого ображати.

Чому штам Омікрон викликав занепокоєння

Передусім вчені занепокоєні, бо Омікрон занадто швидко поширюється: щоденні випадки захворювання в Південній Африці потроїлися з 23 листопада, коли штам було вперше виявлено.

Також генетики збентежені, через вкрай незвичайний генетичний профіль штаму. Директор з геноміки COVID-19 в Інституті Сенгера (Велика Британія) Джеффрі Барретт, описав Омікрон як "безпрецедентну вибірку" мутацій з чотирьох попередніх варіантів, які викликають занепокоєння: Альфа, Бета, Гамма і Дельта.

Вчені також повідомили про складність виявлення Омікрону. Адже мутацію не можна діагностувати при звичайних ПЛР-тестах, але для підтвердження наявності саме цього штаму необхідне геномне секвенування.

Перебіг захворювання

Симптоми Омікрону проявлялися в легкій формі на відміну від інших штамів. Зокрема, лікари з ПАР повідомили, що пацієнти, у яких виявили новий штам, скаржилися на сильну втому, прискорений пульс і високу температуру. Крім того, пацієнти з новим штамом, найчастіше були молодими людьми. У хворих також не спостерігали втрату смаку чи нюху.

Детально Лікарка з ПАР описала симптоми штаму Омікрон



Наразі невідомо, чи важчий перебіг захворювання внаслідок інфікування штамом Омікрон / Фото Unsplash

Як протидіяти новому штаму

Європейський центр із запобігання та контролю захворювань (ECDC) оприлюднив рекомендації, щодо протидії поширенню нового варіанту коронавірусу – Омікрон. Перше на чому наголосили експерти – це продовження вакцинації проти COVID-19.

Пріоритет – вакцинація

Водночас наразі немає даних про те, наскільки наявні вакцини є ефективними проти нового штаму. У ЄС повідомили, що все ж вони, ймовірно, певний рівень захисту таки нададуть. Пріоритетно важливо вакцинуватись тим людям, які взагалі не отримав жодного щеплення проти COVID-19.

Також в групі ризику старші люди та люди з ослабленим імунітетом чи хронічними захворюваннями, а також медичні працівники.

Зверніть увагу! Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що наразі експерти досліджуватимуть, чи стійкий Омікрон до сучасних вакцин. Якщо це підтвердиться, то компанія BioNTech-Pfizer матиме 100 днів, аби адаптувати свій препарат. Інша фармкомпанія Moderna уже повідомила про початок тестування нових варіантів вакцини, яка буде ефективною проти варіанту Омікрон.

Окрім того, Національна технічна консультативна група з імунізації (NITAG) має розглянути введення бустерної дози для людей віком від 40 років, орієнтуючись на найвразливіші групи населення та насамперед людей похилого віку.



Усі доступні вакцини нададуть принаймні якийсь захист проти важкого перебігу захворювання / Фото Unspalsh

Карантинні заходи знову варто посилити

Та навіть у країнах із високим рівнем вакцинації радять бути напоготові та продовжувати карантинні заходи: обов'язкове носіння масок, дистанційну роботу для офісів, зменшення скупчень людей у громадському транспорті, дотримання заходів гігієни, обмеження кількості людей на громадських заходах.

Також в ECDC радять проводити регулярне тестування на коронавірус, а ще здійснювати секвенування геному, щоб розуміти, який саме штам циркулює у регіоні.

Призупинення авіасполучення неефективне

В ECDC вказують, що обмеження на сполучення з країнами, де виявили вірус, не зможе стримати його поширення. Згідно з моделюванням центру, це лише відкладе поширення штаму приблизно на два тижні. А втім, цей час країни можуть використати для підготовки.

МЗС України теж опублікувало застереження

Зокрема, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України наразі утриматися від поїздок до Південної Африки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Посольство України в Південно-Африканській Республіці відкрило цілодобову гарячу лінію для надання консульської допомоги – +27 681 987 112.

Чітко про головне! Новий штам Омікрон має численні мутації, які можуть виявитися заразнішими, ніж відомі досі штами. Перші спостереження динамікою епідемії в ПАР підтверджують цей висновок. Водночас поки що рано говорити про те, що новий штам призводить до важчого перебігу захворювання або здатний обходити захист, який створюють наявні вакцини.