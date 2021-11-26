Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я збереться 26 листопада для того, аби обговорити ситуацію. Ймовірно, штам B.1.1.529 позначать як "той, що викликає занепокоєння" або "цікавий варіант".

До теми Перші країни вже закривають кордони через новий штам COVID-19 з 32 мутаціями

Туліо Де Олівейра, біоінформатик з Університету Квазулу-Натала (ПАР) вважає, що новий варіант, швидше за все, називатиметься Ню – наступна доступна літера в грецькій системі іменування варіантів коронавірусу.

Дослідники хочуть виміряти потенціал цього варіанта для глобального розповсюдження.

Не 32: новий варіант має надзвичайно велику кількість мутацій

Варіант B.1.1.529 виділяється серед інших тим, що загалом він містить понад 50 мутацій. Серед них 32 зміни у спайковому білку SARS-CoV-2. Цей білок розпізнає клітини-господарі та є основною мішенню імунних відповідей організму. Подібні зміни свого часу були виявлені в таких варіантах, як Дельта та Альфа. При тому, що у них їх значно менше, ніж в новому варіанті, ці зміни пов'язані з підвищеною інфекційністю та здатністю уникати антитіл, що блокують інфекцію.

Якщо ще більше наблизитися до рецепторно-зв'язуючого домену (це частина вірусу, яка вперше контактує з клітинами нашого тіла), то він має 10 мутацій у порівнянні з 2 мутаціями для варіанта Дельта, який охопив світ. Цей рівень мутації, швидше за все, походить від пацієнта, який не зміг перемогти вірус.

Дослідники зауважили, що багато мутацій не завжди означає погано. Важливо знати, що насправді роблять ці мутації.

Чи може "суперваріант" вплинути на ефективність вакцинації – ще невідомо

Зверніть увагу: Є побоювання, що цей вірус наразі радикально відрізняється від оригіналу, який з'явився в Ухані. Тобто теоретично вакцини, розроблені на основі вихідного штаму, можуть бути менш ефективними. Але наразі це лише припущення. Перші результати лабораторних досліджень обіцяють надати за декілька тижнів.

Було багато прикладів варіантів, які під час виявлення здавалися лякаючими, але ні до чого не привели. До прикладу, на початку року у центрі уваги був варіант Бета, бо він найкраще уникав імунної системи. Але, зрештою, світ захопила Дельта, яка швидко поширюється. І, попри це, вакцини проти коронавірусу все ще залишаються ефективними проти відомих нам штамів SARS-CoV-2.

Але професора Раві Гупта з Кембриджського зауважив, що B.1.1.529 має обидві здібності штамів Дельта та Бета – і ухилення від імунітету, і швидке поширення.

Наукові дослідження в лабораторії та час дадуть більш ясну картину. Поки що рано робити однозначні висновки, але вже є певні моменти, які викликають занепокоєння – у листопаді в провінції Гаутенг різко зросла захворюваність, особливо у школах та серед молоді.

Скільки виявили інфікованих B.1.1.529: 77 в провінції Гаутенг у Південній Африці,

4 випадки у Ботсвані,

1 – у Гонконгу (пацієнт приїхав до країни з Південної Африки).

Однак експерти непокояться, що цей варіант вже встигнув поширитися значно більше. Оскільки це зразки, зібрані у період з 12 по 20 листопада. Нині у лабораторіях перевіряють ще сотні зразків.

Щоб зрозуміти загрозу, яку представляє B.1.1.529, дослідники уважно відстежуватимуть її поширення у Південній Африці та за її межами. Вони закликали уважно секвенувати зразки у тих країнах, де нині спостерігається сильний спалах COVID-19.