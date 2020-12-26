Новий штам коронавірусу з Великої Британії вже дістався до України. Перший випадок зараження зафіксували на Закарпатті. В інфікованого чоловіка спостерігається легкий перебіг хвороби.

Так стверджує лікар-інфекціоніст з Ужгорода Віктор Петров. Також він певний, що нова вакцина від коронавірусу не діятиме на новий штам. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

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Що відомо про першого пацієнта

Мутований коронавірус виявили у 24-річного мешканця Закарпаття. Чоловік в основному проживає в Чехії, їздить туди на заробітки. Додому повертається не часто і залишається в Україні лише на короткий проміжок часу. Петров є його сімейним лікарем.

Він звернувся з легкими симптомами коронавірусної інфекції, його форму діагностували як легку. Лихоманки не було, ніяких проблем. Чоловік майже не лікувався, його лікували тільки симптоматично,

– розповів лікар Петров.

Побачивши у пацієнта ознаки коронавірусної інфекції, лікар скерував його на ПЛР-тестування, яке показало негативний результат. За деякий час чоловік повернувся у Чехію. Згодом медик отримав інформацію, що у хворого була підозра на новий штам коронавірусної інфекції. Чеські медики взяли його на моніторинг.

Про прогнози щодо епідемії

Коронавірус вийшов з-під контролю абсолютно в усіх країнах, вважає лікар-інфекціоніст. В Україні це особливо помітно у прикордонних регіонах, зокрема, на Закарпатті та Львівщині.

За його оцінками, найближчим часом новий штам коронавірусу розповсюдиться по усій Європі.

Там кордонів немає, рух населення відбувається дуже активно. Як на мене, це не сенсаційна новина. Швидше за все, це буде, так само як було в період реєстрації перших випадків коронавірусної інфекції,

– резюмував лікар.

На вакцину надій мало

Чи буде діяти на новий штам коронавірусу розроблена вакцина – оптимізму мало.

Швидше за все, вважає Петров, препарат будуть доопрацьовувати й щонайменше через пів року з’явиться новіша більш ефективна вакцина.

Але для цього спершу потрібно проаналізувати поствакцинальний період.



Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу