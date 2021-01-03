На Кіпрі вперше виявили випадки зараження мутованим типом коронавірусу. Йдеться про штам з Великій Британії.

Річ у тім, що Міністерство охорони здоров’я Кіпру вирішило провести додаткову перевірку взятих раніше позитивних тестів на COVID-19 в людей, що прибули з Великої Британії. Про це інформує Cyprus-mail.com.

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Після перевірки у 12 випадках виявили саме "британський" штам.

Початкові ПЛР-тести цих інфікованих осіб були проведені в період з 6 по 20 грудня 2020 року.

Що відомо про новий штам COVID-19: коротко

Про перші випадки захворювання на новий штам коронавірусу почали говорити ще восени 2020 року. Однак стрімке поширення вірусу зафіксували вже в грудні.

Новий генетично мутований варіант коронавірусу може бути на 70% заразнішим.

Через це вже понад 40 країн обмежили транспортне сполучення з Великою Британією.

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Новий штам COVID-19: що варто знати / Інфографіка 24 каналу