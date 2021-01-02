Новий штам коронавірусу є набагато заразнішим: заява вчених
Професори лондонського Імперського коледжу дослідили новий штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії, і заявили, що він є набагато заразнішим за попередню версію вірусу.
Професор Аксель Ганді з лондонського Імперського коледжу сказав, що різниця між типами вірусів "досить велика". Про це пише видання BBC.
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Існує величезна різниця в тому, наскільки легко поширюється варіант вірусу,
– заявив професор.
За словами Ганді, новий штам коронавірусу – "це найсерйозніша зміна вірусу з моменту початку епідемії".
Дослідження Імперського коледжу свідчить про те, що передача нового варіанту потроїлася під час локдауну в Британії в листопаді, тоді як попередня версія коронавірусу була зменшена на третину.
У чому полягає дослідження
Мутований коронавірус є значно більш заразним, оскільки він збільшує так зване число R — показник контагіозності (заразності) вірусу — на 0,4−0,7 одиниці.
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