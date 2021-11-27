Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення СOVID-19

Джерело: МОЗ

До лікарень госпіталізували 3 305 пацієнтів з COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 568 людей. Натомість видужали – 22 946 людей.

Днем раніше Стрімке поширення нового штаму, протипокази вакцинації: новини про коронавірус 26 листопада

За добу в країні здійснили 95 515 тестів на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 47 289,

методом ІФА – 10 422,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 804.

Важливо! За весь час пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 3 414 540 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 27 листопада одужали – 2 899 967 людей. Жертвами коронавірусної хвороби стали 84 717 мешканців країни.

Ситуація в регіонах:

м. Київ – 1630 випадків;

Вінницька – 823 випадки;

Волинська – 596 випадків;

Дніпропетровська – 866 випадків;

Донецька – 1044 випадки;

Житомирська – 360 випадків;

Закарпатська – 414 випадків;

Запорізька – 635 випадків;

Івано-Франківська – 274 випадки;

Київська – 698 випадків;

Кіровоградська – 180 випадків;

Луганська – 203 випадки;

Львівська – 745 випадків;

Миколаївська – 490 випадків;

Одеська – 624 випадки;

Полтавська – 904 випадки;

Рівненська – 558 випадків;

Сумська – 365 випадків;

Тернопільська – 232 випадки;

Харківська – 565 випадків;

Херсонська – 219 випадків;

Хмельницька – 626 випадків;

Черкаська – 596 випадків;

Чернівецька – 172 випадки;

Чернігівська – 381 випадок;

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Інфографіка 24 канал

Понад 24 мільйони щеплень проти COVID-19 зробили в Україні

Джерело: МОЗ

В Україні 26 листопада зробили 279 776 щеплень проти коронавірусу. Першу дозу отримали 81 459 людей, ще 198 317 – отримали другу дозу, відтак завершили процес імунізації.

Вакцинальна кампанія в Україні триває з 24 лютого. З того часу в країні зробили 24 054 784 щеплення проти коронавірусу. Принаймні першу дозу отримали 13,2 мільйона людей, а повністю вакцинувалися – 10,8 мільйона.

Загалом проведено 24 054 784 щеплення.

До Нового року хвиля коронавірусу спаде в Україні, – Кузін

Джерело: Інтерфакс-Україна

В Україні на кінець грудня захворюваністю на коронавірус зменшиться, ситуація буде спокійнішою, ніж на початок листопада. Головний санлікар країни запевнив, що до Нового року COVID-хвиля спаде, і області продовжать переходити з червоних зон у помаранчеві та жовті.

Крім того, максимальні показники захворюваності та госпіталізації в країні уже минули, вони припали на середину листопада.

Більшість областей України досі "червоні"

Джерело: МОЗ

У червоній зоні карантину 27 листопада перебуває 19 областей. Найменше регіонів є у помаранчевій – всього 2.

До жовтої зони входять 4 регіони. Це Тернопільщина, Кіровоградщина, Закарпаття та Буковина. Помаранчева охоплює Полтавщину та Харківщину.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 27 листопада у світі виявили понад 260 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,1 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 48 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Німеччина, Росія, Туреччина та Україна.

Новий штам коронавірусу Омікрон уже в Чехії

Джерело: TN CZ

В Чехії лабораторно підтвердили перший випадок інфікування новим варіантом коронавірусу – африканським штамом, який отримав назву Омікрон. Захворювання підтвердили у чешки, яка повернулася з Намібії.

Речниця Державного інституту громадського здоров'я Чехії Штепанка Чехова розповіла, що зразки направили до празької лабораторії. Наразі щодо жінки, у якої виявили позитивний зразок, проводять відповідні протиепідемічні заходи, щоб запобігти ймовірне поширення інфекції в країні.

В Амстердамі в 61 туриста з ПАР виявили COVID-19

Джерело: NL Times

Загалом близько 600 пасажирів прибули в Амстердам двома рейсами авіакомпанії KLM у п'ятницю і пройшли тестування на COVID-19. У суботу вранці з'ясувалося, що у 61 людини – ПЛР- тест позитивний.

У МОЗ країни заявили, що наразі проводять дослідження, чи йдеться про інфікування новим штамом з ПАР – Омікроном.

Попередньо уряд Нідерландів заборонив усі авіаперельоти з Південної Африки вранці 26 листопада. Міністр охорони здоров'я Уго де Йонге вирішив, що пасажири, які вже прямують до Нідерландів, після прибуття мають пройти тестування та обов'язкову самоізоляцію. Що треба знати про новий варіант коронавірус У ВООЗ наголосили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. Загалом у штамі виявили 32 мутації. Варіант отримав назву Омікрон.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС призупинить авіасполучення з країнами Південноафриканського регіону через виявлення нового небезпечного штаму коронавірусу. Важливо! Генетики заявили, що тип B.1.1.529 (Омікрон) несе велику кількість мутацій у своєму спайковому білку, який відіграє ключову роль у проникненні вірусу в клітини організму, а також може бути стійкішим до дії наявних вакцин. Сьогодні, 27 листопада фармацевтична компанія Moderna повідомила про старт розробки вакцини, яка буде ефективною проти цього варіанту коронавірусу.

Дослідження про коронавірус

Moderna створить вакцину проти нового штаму коронавірусу

Джерело: Moderna

Фармацевтична компанія Moderna розробляє вакцину, яка буде ефективною проти нещодавно виявленого штаму коронавірусу Омікрон. Уже є дві вакцини-кандидати: