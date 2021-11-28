Про те, що в Росії вже є пацієнти, заражені Омікроном, повідомив член Ради Федерації від Орловської області Володимир Круглий. Він запропонував вжити заходів у зв'язку з цим.

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Омікрон дістався Росії

Новий штам Омікрон в Росії вже, найімовірніше, є,

– зазначив Круглий.

За його словами, джерелом його поширення є росіяни, які повернулися з відпочинку в Єгипті. Лікар запропонував закрити авіасполучення з цією країною, доки новий штам не вивчать.

Натомість у Росспоживнагляді запевняють, що Омікрон Росії ще не дістався.

Водночас Міністерство охорони здоров'я Росії та федеральний оперативний штаб боротьби з коронавірусом поки не виступали з офіційними заявами про виявлення у країні нового штаму COVID-19.

Новий штам коронавірусу Омікрон: що відомо