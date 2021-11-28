Новий штам Омікрон уже в Росії: привезли з Єгипту
Джерело:Meduza
У Росії вже підтвердили перші випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон. Ймовірно, джерелом його поширення стали місцеві жителі, які повернулися з Єгипту.
Про те, що в Росії вже є пацієнти, заражені Омікроном, повідомив член Ради Федерації від Орловської області Володимир Круглий. Він запропонував вжити заходів у зв'язку з цим.
Читайте також ЄС опублікував рекомендації країнам через поширення нового штаму Омікрон
Омікрон дістався Росії
Новий штам Омікрон в Росії вже, найімовірніше, є,
– зазначив Круглий.
За його словами, джерелом його поширення є росіяни, які повернулися з відпочинку в Єгипті. Лікар запропонував закрити авіасполучення з цією країною, доки новий штам не вивчать.
Натомість у Росспоживнагляді запевняють, що Омікрон Росії ще не дістався.
Водночас Міністерство охорони здоров'я Росії та федеральний оперативний штаб боротьби з коронавірусом поки не виступали з офіційними заявами про виявлення у країні нового штаму COVID-19.
Новий штам коронавірусу Омікрон: що відомо
- Нещодавно в Південній Африці виявили новий штам коронавірусу, який згодом отримав назву Омікрон. За словами вчених, він має велику кількість мутацій.
- Всесвітня організація охорони здоров'я висловила занепокоєння через цей варіант вірусу. Адже він може бути небезпечнішим, аніж попередні. Зокрема, деякі гени нового штаму не виявляє ПЛР-тест, і це значно ускладнює дослідження.
- Омікрон підтвердили у жителів Чехії, Бельгії, Великої Британії, Німеччини, Італії, Ізраїлю, Австралії, Гонконгу та деяких інших країн.
- Враховуючи ситуацію, Євросоюз опублікував рекомендації країнам через поширення цього штаму.