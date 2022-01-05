Омікрон уражає верхню частину тіла, – ВООЗ

Вчені знаходять все більше доказів, що новий штам коронавірусу Омікрон має легші симптоми і нижчу смертність, ніж інші варіанти COVID-19.

Омікрон викликає легший перебіг COVID-19

Зокрема, у Всесвітній організації охорони здоров'я, наголосили, що попри те, що кількість нових випадків Омікрону у світі зростає, показники госпіталізації та смертності нижчі, ніж під час попередніх хвиль пандемії.

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Ми бачимо все більше досліджень, які вказують на те, що Омікрон уражає верхню частину тіла, на відміну від інших варіантів, які вражають легені та можуть спричинити важку пневмонію,

– наголосив представник ВООЗ Абді Махамуд.

Останні дані про штам Омікрон

Нещодавно дослідники з Південної Африки виявили, що приблизно через 2 тижні після зараження новим штамом імунітет проти Омікрону зростає у 14 разів, а імунітет проти Дельти – у 4,4 раза.

Одразу 2 нових дослідження показали, що заражені штамом Омікрон на 40% рідше потрапляють до лікарень та на 20% рідше звертаються за медичною допомогою, ніж хворі на штам Дельту.

Згідно з дослідженнями у ПАР, інфіковані Омікроном в 11 разів рідше (лише 1,7%) потребують госпіталізації, ніж інфіковані Дельтою.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

Більшість симптомів не характерні для інших штамів недуги та можуть вас здивувати. Відтак лікарі радять звернути увагу на головний біль та втому.

Детально Зараження Омікроном: головні симптоми, на які потрібно обов'язково звернути увагу